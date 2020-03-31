Tuzla'da dezenfekte ve denetimler devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuzla'da dezenfekte ve denetimler devam ediyor - Son Dakika

Tuzla'da dezenfekte ve denetimler devam ediyor

6 saat önce

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadeleyi ilçe genelindeki 17 mahallede aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

Tuzla'da dezenfekte ve denetimler devam ediyor, System.String[]

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadeleyi ilçe genelindeki 17 mahallede aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Çalışmaların temizlik, hijyen, denetim ve sosyal hayatı destekleme gibi birçok konuda aynı anda sürdürüldüğü, mücadele kapsamında oluşturulan çalışma ekibinin de gelişmeleri takip ederken yapılması gerekenleri de hızlıca uygulama planına almaya devam ettiği belirtildi.

TEMİZLİK VE HİJYEN ÖNLEMLERİ

Tuzla Belediyesi, "Mücadelenin temizlik ve hijyen kısmını kamu alanlarında, sağlık merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, taksi, otobüs ve Marmaray duraklarında, eczanelerde, parklarda, ibadethanelerde, kamu hizmet araçlarında, yaya ve araç alt ve üst geçitlerinde, tüm cadde ve sokaklarda kesintisiz sürdürülen ilaçlama, dezenfekte, ilaçlı suyla ve ozonla yıkama çalışmaları oluşturuyor.Rutin bir şekilde ilçe geneline yayılarak devam eden çalışmalarda kamu alanları ile ortak kullanım alanları sık sık temizlenip dezenfekte ediliyor." bilgisini paylaştı.

TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM ÇALIŞMALARINDA İNTERNET ARACILIĞIYLA KONUK OLUYOR

Öte yandan hayatın kesintisiz sürmesi amacıyla Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen kültür, sanat ve eğitim gibi çalışmalar internet aracılığıyla evlere konuk oluyor. Gençlerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim çalışmaları, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için VEFA çalışmaları, evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlar için tiyatrolar, müzik dinletileri ve söyleşiler gibi kültür sanat etkinliklerin kesintisiz sosyal hayat için devam ettiği de belirtildi.

TUZLALILAR BELEDİYEYE GİTMEDEN İŞLEMLERİNİ E-BELEDİYE ÜZERİNDEN YAPABİLİYOR

Tuzla Belediyesi, gelenekselleşmiş halk buluşmalarının kesintisiz sağlanması için gerçekleştirilen sosyal medya halk buluşması, belediye ve kamu işlemlerinin kesintisiz sağlanması için yürütülen e-belediye ve e-devlet hizmetleri, 7/24 hizmet veren iletişim merkezi, taleplerin ulaşmasını kolaylaştıran WhatsApp hattı ile de vatandaşların taleplerini ve işlemlerini anında gerçekleştirmeye devam ettiğine de vurgu yaptı.

ZABITA EKİPLERİ HER TÜRLÜ DENETLEMEYİ YAPIYOR

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan birisi de alınan tedbirler kapsamında kapalı kalması gereken yerlerin denetimleri oldu. Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri alışveriş yerlerinden pazarlara kadar ürün ve fiyat kontrolleri ile kapalı kalması gereken yerlerin kontrolünü de yaptığı ifade edildi.

Öte yandan VEFA çalışma grubu ile 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin gereksinimlerini karşılamaya da devam ettiğini duyuran Tuzla Belediyesi,"Şeffaflık ilkesi gereğince yürütülen kamuoyu bilgilendirme çalışmaları, koronavirüs'ten korunma ile ilgili eğitici görseller ve videolar gibi sosyal çalışmalar da desteklenmektedir. İlgili resmi kurumların açıklamaları, alınması gereken tedbirler ve mücadelede mevcut durum tüm mecralar ile Tuzlalılara duyurulmaya devam etmektedir.İlgili kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli şekilde ilçe genelinde yapılan tüm çalışmalar, oluşturulan kurul tarafından planlanmakta, uygulanmakta ve geri bildirimlerle takip ediyor" açıklamasını yaptı. Tuzla'da ilçe genelinde alınan tedbirlerle beraber sokak hayvanları da unutulmadığı, düzenli yürütülen mama ve su dağıtımının da  devam ettirilerek sokak hayvanlarına bakım süreci de aksattırılmadığı da duyuruldu.

"TÜM TEBDİRLER ALINIYOR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Toplum sağlığı ve çevre temizliği konularında yıllardır gösterdiğimiz hassasiyeti en üst seviyeye çıkardık" diyerek koronavirüs ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

"BİZ SAHADA SİZİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Evde kalarak bize destek veren vatandaşlarımıza, siz yeter ki evde kalın, biz sahada sizin için çalışıyoruz" mesajını tekrarladı. Yazıcı, "Bizler Koronavirüs ile kesintisiz mücadelemizi sürdürüyoruz. En büyük güç kaynağımız vatandaşlarımızın çalışmalara gönülden destek vermesi ve 'Evde Kal' çağrısına uymasıdır." dedi ve ekledi: "Ayrıca evinde uzaktan eğitim gören çocuk ve gençlerimizden, VEFA çalışması ile tüm gereksinimleri karşılanan 65 yaş üstü büyüklerimize kadar tüm Tuzlalıların destek ve memnuniyet geribildirimleri bize ayrı bir ilham veriyor. Biz sahada yorulmadan ilçemizde girilmedik sokak bırakmamak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız sosyal medya, iletişim merkezi ve WhatsApp ihbar hattı ile taleplerini ulaştırabiliyor. Ayrıca geleneksel halk günlerini de sosyal medyaya taşıyıp şahsen gelen soru ve talepleri takip etmeye devam ediyoruz. Şehr-i emin olarak ortak akılla yönetilen bir Tuzla için tüm hemşerilerimiz ile çalıştık. Bugün ise bir doktor ve belediye başkanı olarak bir an evvel durumun normalleşmesi adına alınması gereken tüm tedbirleri eksiksiz alıp, yapılması gerekenleri harfiyen uygulamak için kaynaklarımızı seferber ettik"

Tuzla Belediyesi, çalışmalar kapsamında vatandaşlardan gelen her talebi hassasiyetle değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek, vatandaşlara yönelik yaptığı "Talepleriniz için bizi arayın, siz evde kalın" çağrısını yineledi.


Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:37 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta 3 köyde daha 'koronavirüs' karantinası
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı         
23:19
Lucescu'dan Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz         
23:03
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi         
22:57
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum         
22:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik         
22:36
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi         
22:30
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı         
21:52
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti         
21:44
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
Sosyal mesafeye uymadılar, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdılar Sosyal mesafeye uymadılar, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdılar         
20:17
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 23:54:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla'da dezenfekte ve denetimler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]