Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı

11.06.2022 17:04

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı Tuzla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı istikametten gelen otomobile çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı istikametten gelen otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzla Şifa Mahallesi Şekerpınar Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 UE 1615 plakalı chevrolet markalı araç sürücüsü P.K, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı istikametten gelen H.K yönetimindeki 34 GB 8302 plakalı araca yandan çarptı. Kazada iki sürücü de araçta sıkışırken kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarırken olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. 2 araçta maddi hasar oluşurken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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