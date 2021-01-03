Tuzla'da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada - Son Dakika

Tuzla'da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada

03.01.2021 03:22

Tuzla'da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada Tuzla'da doğalgaz kutusunda patlama: 1 itfaiye eri yaralandı Tuzla'da bir apartman dairesinin doğalgaz kutusundan patlama meydana geldi.

Tuzla'da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada

Tuzla'da doğalgaz kutusunda patlama: 1 itfaiye eri yaralandı

İSTANBUL - Tuzla'da bir apartman dairesinin doğalgaz kutusundan patlama meydana geldi. Olayda bir itfaiye eri yaralanırken binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken vatandaşların panik anı kameraya yansıdı.

Olay İstasyon Mahallesi, Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinin girişinde meydana geldi. Apartman dairesinin girişinde bulunan doğalgaz kutusunda patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamaya müdahale ettikleri sırasında bir itfaiye yaralandı. Yaralanan itfaiye ekibi 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada
Tuzla'da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada
Tuzla'da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada
Tuzla'da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada

Doğalgaz, Patlama, İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji, 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı
MasterChef Türkiye'de büyük finalin ilk turunu kazanan isim belli oldu MasterChef Türkiye'de büyük finalin ilk turunu kazanan isim belli oldu         
00:46
"Engelli kıza cinsel istismar" iddiasıyla ilgili Malatya Valiliği'nden açıklama: Böyle bir bulgu yok         
23:38
Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim         
22:34
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 03:32:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla'da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei