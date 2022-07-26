TUZLA'DA DRİFT YAPAN 3 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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TUZLA'DA DRİFT YAPAN 3 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

26.07.2022 22:52
TUZLA'DA DRİFT YAPAN 3 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

TUZLA'da, drift yapıp çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan 3 sürücü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUZLA'da, drift yapıp çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan 3 sürücü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tuzla'da, İ.A., S.A. ve H.I. isimli 3 sürücü, geçen cumartesi günü, Medeniyet Bulvarı'nda otomobilleriyle drift yaparak, görüntüledikleri o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sürücüler, yakalanarak gözaltına alındı. 3 sürücüye drift yapmak ve abart egzoz kullanmaktan toplam 29 bin 198 TL para cezası kesildi. Kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alındı. Drift yaptıkları araçlardan biri ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan, 3 sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUZLA'DA DRİFT YAPAN 3 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUZLA'DA DRİFT YAPAN 3 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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