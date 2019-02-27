Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Dün Yaşanan Koku Paniğiyle İlgili Bir Vidanjör Şoförü Gözaltına Alındı.

Tuzla'da Dün Yaşanan Koku Paniğiyle İlgili Bir Vidanjör Şoförü Gözaltına Alındı.

34 dakika önce

IHAAW104259-ASA/27-02-2019- Tuzla'da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı.

Tuzla'da Dün Yaşanan Koku Paniğiyle İlgili Bir Vidanjör Şoförü Gözaltına Alındı., System.String[]
IHAAW104259-ASA/27-02-2019

- Tuzla'da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı. 27.02.2019 10: 42: 59 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Tuzla, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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