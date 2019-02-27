Tuzla'da Dün Yaşanan Koku Paniğiyle İlgili Bir Vidanjör Şoförü Gözaltına Alındı.
34 dakika önce
IHAAW104259-ASA/27-02-2019- Tuzla'da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı.
IHAAW104259-ASA/27-02-2019
- Tuzla
'da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı. 27.02.2019 10: 42: 59 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı
Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Neslihan Doğrusöz, Açıklama Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!
Küçük Filiz Okul Yolunda Can Verdi, Yola Savrulan Pembe Makas Yürekleri Dağladı