Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tuzla 'da duramayan tren, istasyonda bekleyen başka bir trene hafif şekilde çarptı.

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