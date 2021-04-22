Tuzla'da durdurulan araçta 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Tuzla'da, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan sabahı, TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine durdurduğu bir araçta bulunan M.S.N'nin (20) üstünde 6 gram esrar buldu.
Araçta yapılan aramalarda ise 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap, 8 gram esrar ve öğütücü madde ele geçirildi.
Polis, araçta bulanan M.S.N ile Y.B. (18) ve yaşı küçük M.C.B'yi gözaltına aldı.
Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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