Tuzla'da durdurulan araçta 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Tuzla'da durdurulan araçta 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ele geçirildi

Tuzla'da, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Tuzla'da, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan sabahı, TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine durdurduğu bir araçta bulunan M.S.N'nin (20) üstünde 6 gram esrar buldu. Araçta yapılan aramalarda ise 2 kilo 656 gram uyuşturucu hap, 8 gram esrar ve öğütücü madde ele geçirildi. Polis, araçta bulanan M.S.N ile Y.B. (18) ve yaşı küçük M.C.B'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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