Tuzla'da durdurulan iki araçta 13 yabancı uyruklu şahıs bulundu

İSTANBUL - Tuzla'da polisin uygulamasında durdurulan iki ticari araçta 13 yabancı uyruklu şahıs bulundu. Yabancı uyruklu şahısların Aydın'dan izinsiz ayrıldıkları tespit edilirken, gözaltına alınan araç sürücüleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tuzla'da 11 Ekim Cuma günü TEM otoyolu Mehmetçik Vakfı mevkiinde polis ekipleri, yapılan uygulamada iki ticari aracı durdurdu. İki araçta toplam 13 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Şahıslara yapılan sorgulamada, Aydın ilinden izinsiz olarak ayrıldıkları tespit edildi. Ticari araç sürücüleri Cengiz Y. ve Osman P. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan Cengiz Y. ve Osman P. isimli şahıslar işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu şahıslar hakkında idari işlemler başlatıldı.