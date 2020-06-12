TUZLA'DA DUVARA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

TUZLA'DA DUVARA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Tuzla'da bir alt geçidin duvarına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri, duvarı kırarak kurtarıldı.

Tuzla'da bir alt geçidin duvarına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri, duvarı kırarak kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tuzla Hatboyu Caddesi'ndeki bir alt geçitte vatandaşlar kedi sesi duydu. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışan vatandaşlar, alt geçidin duvarına sıkışan yavru kediyi gördü. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kedi yoldan geçen araçların sesinden korkup duvardaki boşluğa girdiği için itfaiye ekibinin çalışmalarına rağmen çıkartılamadı. Tuzla Hatboyu Caddesi'ndeki bir alt geçitte vatandaşlar kedi sesi duydu. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışan vatandaşlar, alt geçidin duvarına sıkışan yavru kediyi gördü. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kedi yoldan geçen araçların sesinden korkup duvardaki boşluğa girdiği için itfaiye ekibinin çalışmalarına rağmen çıkartılamadı. İtfaiye ekibi, duvarı hilti ile kırarak kediyi kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan kedi Tuzla Belediyesi 'nin veteriner ekibi tarafından tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekibinin kediyi kurtarma çalışmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur