Tuzla'da e-kütüphane uygulamasına binlerce kişi erişim sağladı - Son Dakika

Tuzla'da geçtiğimiz hafta her yaştan insanı okumaya teşvik etmek amacıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen 'e-Kütüphane' uygulamasına binlerce kişi erişim sağlayarak kitap okudu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Pandemi döneminde en güzel şey kitaplar ile muhatap olabilmektir" dedi.

Her yaştan insanı okumaya teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz hafta Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen "Tuzla'da Her Eve Bir Kütüphane" projesine ilgi her geçen gün artıyor. 380 yayın evinden, 33 farklı kategori ve 23 bin eserin yer aldığı "Tuzla e-Kütüphane" uygulamasına bir haftada binlerce kişi aileleriyle birlikte giriş yaptı. Her eve bir kütüphane projesi kapsamında Tuzla'da ikamet eden her haneden 1 kişiye tanımlanan uygulama ile binlerce kitap ceplere sığdı. Kullanıcılar telefonlarından ya da tabletlerinden "Tuzla e-Kütüphane" uygulamasını Google Play Store ve App Store'dan kolaylıkla indirebiliyorlar. Girişini bilgisayar üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar ise Tuzla Belediyesi Resmi Web sayfasından Tuzla E-kütüphane linkine tıklayarak gerekli kullanıcı bilgilerini girdikten sonra erişim sağlayabiliyorlar.

"Pandemi döneminde en güzel şey kitaplar ile muhatap olabilmektir"

Vatandaşların pandemi döneminde evde kitap okuyarak zaman geçirilebileceğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Biz bu uygulamayı pandemi dönemi öncesinde planladık. Pandemi'ye binaen yapılmış bir çalışma değil. Ama kitap okumak pandemi döneminde olmazsa olmaz bir şey. Çünkü insanların zaman geçirebilmeleri için okumak en önemli şeylerden bir tanesidir. Hem kişisel gelişimine, hem bilgi dağarcığına bir şeyler atabilmeleri açısından bence pandemi döneminde evde zaman geçirebilecekleri en güzel şey kitaplar ile muhatap olabilmeleridir. Okumak, bilgimizi geliştirip, pandemi döneminden sonra dışarı çıktıklarında kendimizi geliştirerek hayata atılmanın çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL