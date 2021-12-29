Tuzla'daki marketlerde fiyat denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine marketlerde rutin fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" şeklindeki sözlerinden sonra Tuzla Belediye Başkan Şadi Yazıcı'nın talimatıyla denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için marketlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını kontrol ediyor.

Markete giren ekipler, bir evin temel ihtiyaçlarını alışveriş sepetine koyarak, kasada tek tek kontrol ediyor. Dünkü denetimlerde peynir ve türevlerindeki etiket ile kasadaki fiyat arasındaki farklar hayrete düşürdü.

Denetimi yapılan ilk markette, 500 gramlık bir beyaz peynirin etiket fiyatı 49,99 lira olarak görünürken kasa fiyatı 69,99 lirası çıktı. Aradaki 20 liralık fark hem zabıta ekiplerini hem de vatandaşları şaşırttı. Bir diğer markette ise 500 gramlık beyaz peynirdeki 10 liralık farkı zabıta ekipleri tespit etti. Denetim yapılan marketlere tutanakla idari işlem uygulandı.

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Nevzat Cömert, gündemde olan fahiş fiyat artırımları ile mücadele ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Yazıcı'nın talimatları ile vatandaşları ezdirmemek ve fırsatçılara göz açtırmamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Cömert, "Herhangi bir şikayet ve usulsüzlük gördüklerinde bizleri arasınlar. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Etiketler arasındaki fark tamamen fırsatçılık. Vatandaşın cebindeki paraya göz dikmek. Biz onlara Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak göz açtırmayacağız. Biz görmüş olduğumuz usulsüzlükleri tutanak altına alarak İl Ticaret Müdürlüğüne iletiyoruz. İl Ticaret Müdürlüğü gerekli cezai işlemi uyguluyor." ifadelerini kullandı.