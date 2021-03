Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı - Son Dakika

- Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen 'El Emeği Ürün Çarşısı' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldı. Kadınların el emeği, göz nuru ile ürettiği ürünlerin satıldığı 'El Emeği Ürün Çarşısı' Rumeli Kültür Merkezi'nde üç gün açık kalacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Kadınların elinin değdiği her yer farklılaşıyor. Bir gün değil 365 gün bunu yaşıyoruz." dedi.

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi tarafından dezavantajlı kadınlar başta olmak üzere her kesimden kadının topluma kazandırılması, üretime, ev ekonomisine katkıda bulunmaları ve el emeklerinin değerlendirilip satışa sunulması için 'El Emeği Ürün Çarşısı' açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Rumeli Kültür Merkezi'nde yapılan açılışa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kurdele kesiminin ardından kadınların ürettiği el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar incelendi. Ayrıca sanatçı Rüveyda Şen'in ebru sanatından eserlerinin bulunduğu sergide gezildi. El Emeği Ürün Çarşısı ve Rüveyda Şen'in ebru sanatından eserlerin bulunduğu sergi üç gün boyunca açık kalacak.

"Kadınların elinin değdiği yer farklılaşıyor"

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Öncelikle Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Kadın anadır. Kadın bacıdır. Kadın yardır. Kadın yaştır, baştır ve taçtır. ve hep nezaket, letafet ve merhameti ile her zaman bize estetiğiyle de hayatımızın her noktasında bize sinerji oluşturmuştur. Ben yürekten teşekkür ediyorum. Bugün ki bütün organizasyonda bunu hep görüyorum. Kadınların elinin değdiği her yer farklılaşıyor. Bir gün değil 365 gün bunu yaşıyoruz. Her yerde de ifade ediyorum. Kadınların olduğu her ortamın daha da nezaketleştiğini ve amacına yönelik çalışmalar olduğunu görüyoruz" dedi.

"Kadınlar insandır biz ise insanoğlu"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Bizleri yaratan Cenab-ı Hak, güzel kitabımız Kuran-ı Kerim'de buyuruyor ki, ' Ey insanlar, biz sizleri bir erkek ve dişiden yarattık'. Aslında yaratıcı Allah, insanlık kavramını en üstte koyarak erkek ve dişinin bütünlüğünü vurguluyor. Erkek kadın tanımlamaları yaparken çok değerli betimlemeler var. O betimlemelerden bir tanesini de Neşet Ertaş o kadar güzel ifade ediyor ki. 'Kadınlar insandır, biz ise insanoğlu'. " dedi.

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak ise," 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Öncelikle hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Bugün tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için verdikleri mücadelelere ciltler dolusu kitaplara sığmayarak emekçi kadınların günüdür" dedi.