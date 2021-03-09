Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı - Son Dakika

Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı

09.03.2021 15:49

- Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen 'El Emeği Ürün Çarşısı' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldı.

- Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen 'El Emeği Ürün Çarşısı' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldı. Kadınların el emeği, göz nuru ile ürettiği ürünlerin satıldığı 'El Emeği Ürün Çarşısı' Rumeli Kültür Merkezi'nde üç gün açık kalacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Kadınların elinin değdiği her yer farklılaşıyor. Bir gün değil 365 gün bunu yaşıyoruz." dedi.

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi tarafından dezavantajlı kadınlar başta olmak üzere her kesimden kadının topluma kazandırılması, üretime, ev ekonomisine katkıda bulunmaları ve el emeklerinin değerlendirilip satışa sunulması için 'El Emeği Ürün Çarşısı' açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Rumeli Kültür Merkezi'nde yapılan açılışa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kurdele kesiminin ardından kadınların ürettiği el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar incelendi. Ayrıca sanatçı Rüveyda Şen'in ebru sanatından eserlerinin bulunduğu sergide gezildi. El Emeği Ürün Çarşısı ve Rüveyda Şen'in ebru sanatından eserlerin bulunduğu sergi üç gün boyunca açık kalacak.

"Kadınların elinin değdiği yer farklılaşıyor"

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Öncelikle Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Kadın anadır. Kadın bacıdır. Kadın yardır. Kadın yaştır, baştır ve taçtır. ve hep nezaket, letafet ve merhameti ile her zaman bize estetiğiyle de hayatımızın her noktasında bize sinerji oluşturmuştur. Ben yürekten teşekkür ediyorum. Bugün ki bütün organizasyonda bunu hep görüyorum. Kadınların elinin değdiği her yer farklılaşıyor. Bir gün değil 365 gün bunu yaşıyoruz. Her yerde de ifade ediyorum. Kadınların olduğu her ortamın daha da nezaketleştiğini ve amacına yönelik çalışmalar olduğunu görüyoruz" dedi.

"Kadınlar insandır biz ise insanoğlu"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Bizleri yaratan Cenab-ı Hak, güzel kitabımız Kuran-ı Kerim'de buyuruyor ki, ' Ey insanlar, biz sizleri bir erkek ve dişiden yarattık'. Aslında yaratıcı Allah, insanlık kavramını en üstte koyarak erkek ve dişinin bütünlüğünü vurguluyor. Erkek kadın tanımlamaları yaparken çok değerli betimlemeler var. O betimlemelerden bir tanesini de Neşet Ertaş o kadar güzel ifade ediyor ki. 'Kadınlar insandır, biz ise insanoğlu'. " dedi.

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak ise," 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Öncelikle hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Bugün tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için verdikleri mücadelelere ciltler dolusu kitaplara sığmayarak emekçi kadınların günüdür" dedi.

Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı
Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı
Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı
Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı

Tuzla Belediyesi, Kent Konseyi, Rumeli, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu
Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı         
01:02
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi         
00:25
Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu         
23:07
Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?         
20:01
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü         
11:24
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:00
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 07:48:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla'da Kadınlar Günü'nde kadınlara özel destek çarşısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei