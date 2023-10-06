İstanbul'da tır dorsesindeki sıfır elektrikli otomobiller alev alev yandı - Son Dakika

İstanbul'da tır dorsesindeki sıfır elektrikli otomobiller alev alev yandı

Son Güncelleme: 06.10.2023 11:12

İstanbul'da bayilere dağıtılmak üzere tır dorsesinde garaja götürülen 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale edip söndürdüğü sırada otomobiller yeniden alev aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası otomobiller kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Tuzla'da bayilere dağıtılmak üzere tır dorsesinde garaja götürülen 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale edip söndürdüğü sırada otomobiller yeniden alev aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası otomobiller kullanılamaz hale geldi.

PATLAYIP ALEV ALDI

Saat 02.15 sıralarında Tepeören Mahallesi Göçbeyli Caddesi üzerinde dünyaca ünlü bir otomobil markasına ait 6 adet elektrikli sıfır otomobili garaja taşıyan tır, cadde üzerinde seyrederken dorsesindeki otomobillerden biri bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. Yanan otomobilden yükselen alevlerin diğer otomobillere de sıçramasıyla tırın dorsesinde bulunan tüm otomobiller yanmaya başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yanan otomobillere yangın tüpleriyle müdahale ederken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü su ile müdahale ederek yanan otomobilleri söndürdü.

Tuzla'da sıfır elektrikli otomobiller alev alev yandı

TEKRAR TEKRAR ALEV ALDILAR

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen elektrikli otomobiller, yeniden alev almaya başladı. Ekipler, tekrar tekrar alev alan otomobillerde yaklaşık 2 saat soğutma çalışmaları yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri yangın sonrası hurdaya dönen otomobillerde inceleme yaptı.

Tuzla'da sıfır elektrikli otomobiller alev alev yandı

"PATLAMA SESİYLE DIŞARI ÇIKTIK"

Yangını gören çevredeki vatandaşlardan Naci Yıldırım "Patlama sesiyle dışarı çıktık. Trafik kazası gibi bir şey var sandık. En alttaki araç yanıyordu. Daha sonra üste sıçradı. Üstten ön taraflara doğru yayıldı. O arada itfaiye geldi zaten. Buraya gelince yangın başlamıştı. Herhalde yurt dışından gelen arabalar. Oradan dağıtım yapılıyor" diye konuştu.

Tuzla'da sıfır elektrikli otomobiller alev alev yandı
Kaynak: DHA

Göçbeyli, İtfaiye, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İstanbul'da tır dorsesindeki sıfır elektrikli otomobiller alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da tır dorsesindeki sıfır elektrikli otomobiller alev alev yandı - Son Dakika
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