Tuzla'da endüstriyel tasarım lisesi açılıyor - Son Dakika

KOCAELİ, Sakarya ve İstanbul'da 24 kampüsü bulunan, eğitime yatırım yapmaya devam eden Özel Kale Okulları, yeni eğitim ve öğretim yılında Tuzla'da endüstriyel tasarım lisesi açacak.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da okullar açan ve özellikle meslek okullarına verdiği önem ile öğrencilerin tercihi olan Özel Kale Okulları, anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu, sağlık meslek, elektrik-elektronik, iç mimarlık, biyomedikal, yazılım ve endüstriyel tasarım liseleriyle eğitim sektörünün öncü markalarından biri olmaya devam ediyor. Eğitime yatırım yapmaya devam eden Özel Kale Okulları, Tuzla'da endüstriyel tasarım lisesini eğitime açacak.