Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısının yargılanmasına başlandı

10.08.2022 17:45
Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısının yargılanmasına başlandı

Tuzla'da, eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle 6 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

Tuzla'da, eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle 6 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Oktay Dönmez ise duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Oktay Dönmez, savunmasını duruşma salonunda yapmak istediğini ve tutukluluğa dair söyleyeceği bir şey olmadığını belirtti.

Sanık Dönmez'in avukatı da sanığın salonda kendisini daha iyi ifade edebileceğini belirterek, savunmasının duruşma salonunda alınmasını talep etti.

Müştekilerin avukatı, sanığın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır edilmesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, duruşmada savunma alınmasına dair taleplerin kabul edilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Oktay Dönmez'in mevcut delil durumu dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanığın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır edilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Adliye önünde açıklama

Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, bir sonraki celsenin 25 Kasım'da yapılacağını söyledi.

Sanığın salonda bulunmaması nedeniyle duruşmanın ertelendiğini belirten Adalı, "Duruşmaya katılım gösteren avukatlara ve kadın örgütlerine teşekkür ediyorum. Onların burada bulunmaları bize güç veriyor. Dilara'nın kanının yerde kalmaması konusunda bizi ümitlendiriyor. Bu mücadele, Türkiye'de erkek terörü sona erinceye kadar, kadınlar sokakta serbest, hür ve özgür kalıncaya kadar, dışarda bir kadın öldürülmeyinceye kadar devam edecek. Bu sadece Dilara'nın davası değildir." dedi.

Kadınların şikayetlerinin ivedilikle değerlendirilmesini isteyen Adalı, şöyle konuştu:

"Burada bulunuşumuz Dilara'yı geri getirmeyecek. Buradaki mücadelemiz yaşayan kadınlar içindir. Hiçbirinin dosyasında buradaki gibi maktul yazmasın. Talebimiz budur. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum; kadınları korumak sadece avukatlar ve kadın platformlarının sorunu değildir. Bugün artık kadın sorunu büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun ivedilikle ele alınması gerekmektedir. Bütün yetkilileri acilen bu sorunu çözmeye davet ediyoruz."

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Nurşen İnal da davaya müdahil olmak için dilekçe verdiklerini ve Dilara Yıldız davasından emsal bir ceza çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İnal, kadın cinayetlerinin durdurulması için anayasa ve yasaların etkin bir biçimde uygulanmasını talep ettiklerini kaydetti.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Oktay Dönmez'in, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısı duruşma salonunda savunma yapmak istedi Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısı duruşma salonunda savunma yapmak istedi AVUKAT DİLARA YILDIZ'IN KATİLİ MAHKEMEDE SAVUNMA YAPMAK İSTEYİNCE DURUŞMA ERTELENDİ AVUKAT DİLARA YILDIZ'IN KATİLİ MAHKEMEDE SAVUNMA YAPMAK İSTEYİNCE DURUŞMA ERTELENDİ
Kaynak: AA

Dilara Yıldız, Cumhuriyet, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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