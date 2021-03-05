Tuzla'da et üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü: Bir işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da et üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü: Bir işçi ağır yaralandı

05.03.2021 08:03
Tuzla'da et üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü: Bir işçi ağır yaralandı

TUZLA'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait tesiste yangın çıktı.

TUZLA'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait tesiste yangın çıktı. Yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İşlenmiş etin soğutulmasında kullanılan amonyak tanklarının bulunduğu alana sıçrayan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir işçi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

YANGIN 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, saat 02.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Eski Ankara asfaltı üzerinde bulunan özel bir firmaya ait et üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden işçiler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yanan tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

BİR İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Amonyak dolu tankların patlama ihtimaline karşı itfaiye araçları fabrikanın dışına çıkarıldı. İtfaiye erleri gerekli tedbirleri aldıktan sonra yangına müdahale etmeye başladı. Herhangi bir patlama ihtimaline karşı AFAD ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bir ekip fabrikanın arka duvarını kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler bir işçiyi yerde yatarken buldu. Sedyeye alınan işçi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

FİRMA YETKİLİLERİ BASIN MENSUPLARINA SSALDIRDI İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, firma yetkilileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalışan görevliler kameraları kırmakla tehdit etti.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tesiste meydana gelen yangın havadan da görüntülendi.  İtfaiye ekiplerinin yanan tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.


- Okur
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da et üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü: Bir işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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