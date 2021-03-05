Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Erbaş'la ilgili hiç bilinmeyen SİHA gerçeğini anlattı

Yine aynı helikopter, dördüncü kaza: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı

Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın

İSTANBUL - Tuzla'da et üretimi yapılan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Tuzla'da et üretimi yapılan bir fabrikada saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının, fabrikada bulunan amonyak tanklarında çıktığı iddia edildi. Yangın nedeniyle olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.