Tuzla'da Etkili Olan Ağır Kokuya İlişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından "Çevreyi Kasten...
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IHAAW120053-ASA/26-02-2019- Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatıldı.
IHAAW120053-ASA/26-02-2019
- Tuzla
'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatıldı. 26.02.2019 12: 00: 53 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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