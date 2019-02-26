Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Etkili Olan Ağır Kokuya İlişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından "Çevreyi Kasten...

Tuzla'da Etkili Olan Ağır Kokuya İlişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından "Çevreyi Kasten...

1 saat önce

IHAAW120053-ASA/26-02-2019- Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da Etkili Olan Ağır Kokuya İlişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından
IHAAW120053-ASA/26-02-2019

- Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatıldı. 26.02.2019 12: 00: 53 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

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