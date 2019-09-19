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Tuzla'da evine giderken gaspa uğradı

1 saat önce

Tuzla'da otomobilinden inerek evine giden bir kişi silahlı ve bıçaklı 3 kişi tarafından gasp edildi.

Tuzla'da evine giderken gaspa uğradı, System.String[]


Tuzla'da otomobilinden inerek evine giden bir kişi silahlı ve bıçaklı 3 kişi tarafından gasp edildi. Polis ekipleri aynı gün yakalayarak gözaltına aldığı şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 14 Eylül'de otomobilinden inerek evine giden bir kişi silahlı ve bıçaklı 3 kişi tarafından gasp edildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine şikayetçi olan kişi cep telefonu, 560 lirası ve gümüş tespihinin gasp edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda silahlı ve bıçaklı şüphelilerin Murat C., Cumali K. ve Emrah A. olduğunu belirleyerek aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişinin üst aramasında gasp edilen cep telefonu, gümüş tespih ve 95 lira para ele geçirildi. Şüpheli Emrah E.'nin evinde yapılan aramada ise olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkı tabanca bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Eylül, Polis, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:33 Kaynak: DHA
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