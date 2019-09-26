Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika çatısında yangın
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Tuzla'da fabrika çatısında yangın

53 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHATuzla'da fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Tuzla'da fabrika çatısında yangın, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA
Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın saat 12.00 sıralarında Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre ışıklandırma panosunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü
-Fabrikadan görüntü
- İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler


Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:23 Kaynak: DHA
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