Tuzla'da fabrika deposunun çatısında yangın
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Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın boş bulunan deposunun elektrik panosunda yangın çıktı. Çatıya sirayet eden yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrikanın deposunda hasar meydana geldi.
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