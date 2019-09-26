Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika deposunun çatısında yangın
Son Dakika Güncel Haber

Tuzla'da fabrika deposunun çatısında yangın

1 saat önce

Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla'da fabrika deposunun çatısında yangın, System.String[]

Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın boş bulunan deposunun elektrik panosunda yangın çıktı. Çatıya sirayet eden yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikanın deposunda hasar meydana geldi.

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın
Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama: Hasar ihbarı yapılmadı İşte İstanbul'da büyük paniğe neden olan depremin hissedildiği iller İstanbul'u sallayan deprem sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 14:42:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika deposunun çatısında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]