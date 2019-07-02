Tuzla'da fabrika yangını (1)
1 saat önce
TUZLA'da iki katlı fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:19 Kaynak: DHA
TUZLA'da iki katlı fabrikada yangın çıktı. Tuzla Orhanlı
'da bulunan Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunun 2 katlı bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Polyester üretimi yapıldığı belirtilen fabrikanın çatısını saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
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