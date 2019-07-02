Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika yangını (1)
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Tuzla'da fabrika yangını (1)

1 saat önce

TUZLA'da iki katlı fabrikada yangın çıktı.

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TUZLA'da iki katlı fabrikada yangın çıktı.
Tuzla Orhanlı'da bulunan Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunun 2 katlı bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Polyester üretimi yapıldığı belirtilen fabrikanın çatısını saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:19 Kaynak: DHA
Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Güncel
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