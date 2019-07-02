Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika yangını
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Tuzla'da fabrika yangını

2 saat önce

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester üreten iki katlı bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, Tuzla ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:49 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Güncel
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