Tuzla'da fabrika yangını
2 saat önce
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tuzla
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:49 Kaynak: AA
Deri Organize Sanayi Bölgesi
'nde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester üreten iki katlı bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, Tuzla ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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