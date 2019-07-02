Tuzla'da fabrika yangını
30 dakika önce
- Genel görüntüler GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını İSTANBUL - Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki polyester fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:01 Kaynak: AA
- Genel görüntüler GÜNCELLEME - Tuzla
'da fabrika yangını
İSTANBUL - Deri Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki polyester fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
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