Tuzla'da fabrika yangını
53 dakika önce
Tuzla'da plastik ve ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tuzla Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:35 Kaynak: AA
'da plastik ve ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
ORTİM Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik ve ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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