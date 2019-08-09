Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika yangını (2)
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Tuzla'da fabrika yangını (2)

11 dakika önce

-ORTİM Sanayi Sitesi Plastik ve ambalaj fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını -Plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ İSTANBUL (AA) – Tuzla'da...

-ORTİM Sanayi Sitesi
Plastik ve ambalaj fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını
-Plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü
YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ
İSTANBUL (AA) – Tuzla'da plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Orta Mahalle 5. Cadde'de bulunan plastik boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekipleri, 40'tan fazla itfaiye aracı ile müdahale etti. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Plastik, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:47 Kaynak: AA
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