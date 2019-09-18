Son Dakika Haberleri: Son dakika: Tuzla'da bir deri fabrikası alev alev yanıyor
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Son dakika: Tuzla'da bir deri fabrikası alev alev yanıyor

47 dakika önce

Son dakika: Tuzla'da dev bir deri fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrika çevresinde park halinde bulunan araçlar da yandı.

İstanbul Tuzla'da, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrika alev alev yanıyor. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Patlamalar nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ARAÇLAR ALEV ALDI

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrika çevresinde park halinde bulunan araçlar da yandı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İşte yangından fotoğraflar:

Son dakika: Tuzla'da bir deri fabrikası alev alev yanıyor
İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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