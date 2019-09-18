Son dakika: Tuzla'da bir deri fabrikası alev alev yanıyor

İstanbul Tuzla'da, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrika alev alev yanıyor. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Patlamalar nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrika çevresinde park halinde bulunan araçlar da yandı.
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.