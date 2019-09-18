Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika yangını
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Tuzla'da fabrika yangını

14 dakika önce

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.

Tuzla'da fabrika yangını, System.String[]

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:34 Kaynak: AA
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