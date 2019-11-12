Son Dakika Haberleri: TUZLA'DA FABRİKA YANGINI (5) AKTÜEL
Son Dakika Güncel TUZLA'DA FABRİKA YANGINI (5) AKTÜEL - Son Dakika

TUZLA'DA FABRİKA YANGINI (5) AKTÜEL

6 saat önce

TUZLA'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı.

TUZLA'DA FABRİKA YANGINI (5) AKTÜEL, System.String[]

TUZLA'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken bazıları ise belediye otobüsleri ile götürülüyor. Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 metrelik su kuyusuna düşen adam yaşadıklarını anlattı: Öleceğimi sandım
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 21:49:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TUZLA'DA FABRİKA YANGINI (5) AKTÜEL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]