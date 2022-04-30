Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI

30.04.2022 16:43

Gelen son dakika haberlerine göre TUZLA'da 3 kişinin öldüğü fabrika yangının ilk çıkış anları ve yaşanan 2 patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

TUZLA'da 3 kişinin öldüğü fabrika yangının ilk çıkış anları ve yaşanan 2 patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni güvenlik kamerası görüntüleri göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikadaki yangın patlamayla başladı. Patlamayla çevreye çatı ve duvar parçaları savruldu. Patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenler fabrikaya doğru ilerlerken yaklaşık 15 dakika sonra ikinci büyük patlama yaşanıyor. Alev topu gökyüzüne yükselirken çevredekiler panikle kaçışıyor.

Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI
Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI
Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI
Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI
Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI
Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI
Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! TUZLA'DA FABRİKA YANGINI BÖYLE BAŞLADI; İKİ PATLAMA YAŞANDI - Son Dakika
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