Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı
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Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı Belediye ekipleri yolları tazyikli suyla yıkadıİSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışması başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı
Belediye ekipleri yolları tazyikli suyla yıkadı
İSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışması başladı. Belediye ekipleri fabrikanın yakınından geçen yolları tazyikli suyla yıkadı. Temizlik çalışmaları havadan görüntülendi.
Tuzla'da dün bir fabrikada çıkan yangın söndürülürken, fabrika demir yığınına döndü. Yangının ardından belediye ekipleri ise temizlik çalışmasına başladı. Fabrikaya çıkan yollar tazyikli suyla yıkandı. Temizlik çalışmaları ise havadan görüntülendi.
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