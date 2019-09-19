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Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı

1 saat önce

Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı Belediye ekipleri yolları tazyikli suyla yıkadıİSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışması başladı.

Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı

Belediye ekipleri yolları tazyikli suyla yıkadı

İSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışması başladı. Belediye ekipleri fabrikanın yakınından geçen yolları tazyikli suyla yıkadı. Temizlik çalışmaları havadan görüntülendi.

Tuzla'da dün bir fabrikada çıkan yangın söndürülürken, fabrika demir yığınına döndü. Yangının ardından belediye ekipleri ise temizlik çalışmasına başladı. Fabrikaya çıkan yollar tazyikli suyla yıkandı. Temizlik çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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