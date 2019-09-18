Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika yangınında patlama: 1 itfaiye eri yaralı
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Tuzla'da fabrika yangınında patlama: 1 itfaiye eri yaralı

1 saat önce

Tuzla'da fabrika yangınında patlama: 1 itfaiye eri yaralıİSTANBUL - Tuzla'da yangın yerinde bir patlama yaşandı.

Tuzla'da fabrika yangınında patlama: 1 itfaiye eri yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da yangın yerinde bir patlama yaşandı. Olayda bir itfaiye eri yaralandı.

Tuzla'da fabrika yangınında patlama: 1 itfaiye eri yaralı

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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