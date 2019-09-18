Tuzla'da fabrika yangınında patlama: 1 itfaiye eri yaralı
1 saat önce
Tuzla'da fabrika yangınında patlama: 1 itfaiye eri yaralıİSTANBUL - Tuzla'da yangın yerinde bir patlama yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Tuzla'da fabrika yangınında patlama: 1 itfaiye eri yaralı
İSTANBUL - Tuzla'da yangın yerinde bir patlama yaşandı. Olayda bir itfaiye eri yaralandı.
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