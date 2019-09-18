Tuzla'da fabrika yangınında yanan araçların görüntüsü

TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangında çok sayıda araç da hasar gördü. Fabrika çevresinde ve otoparkında bulunan araçlar büyük hasar gördü. Yanan araçlar ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı

Görüntü Dökümü:

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-Yanan araçların görüntüleri