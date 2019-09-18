Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika yangınında yanan araçların görüntüsü
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Tuzla'da fabrika yangınında yanan araçların görüntüsü

10 dakika önce

TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangında çok sayıda araç da hasar gördü.

Tuzla'da fabrika yangınında yanan araçların görüntüsü, System.String[]
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangında çok sayıda araç da hasar gördü. Fabrika çevresinde ve otoparkında bulunan araçlar büyük hasar gördü. Yanan araçlar ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı

Görüntü Dökümü:
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-Yanan araçların görüntüleri


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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
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