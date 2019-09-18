Tuzla'da fabrika yangınında yanan araçların görüntüsü
10 dakika önce
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangında çok sayıda araç da hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangında çok sayıda araç da hasar gördü. Fabrika çevresinde ve otoparkında bulunan araçlar büyük hasar gördü. Yanan araçlar ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı
Görüntü Dökümü:
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-Yanan araçların görüntüleri
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