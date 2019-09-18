Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika yangınında yanan araçların görüntüsü
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Tuzla'da fabrika yangınında yanan araçların görüntüsü

1 saat önce

TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangında çok sayıda araç da hasar gördü.

TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangında çok sayıda araç da hasar gördü. Fabrika çevresinde ve otoparkında bulunan araçlar büyük hasar gördü. Yanan araçlar ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı

Tuzla'da fabrika yangınında yanan araçların görüntüsü

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
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Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
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