Tuzla'da fabrika yangınında yanan araçların görüntüsü
1 saat önce
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangında çok sayıda araç da hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangında çok sayıda araç da hasar gördü. Fabrika çevresinde ve otoparkında bulunan araçlar büyük hasar gördü. Yanan araçlar ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı
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