Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendi
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Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendi

11 dakika önce

Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendiİSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendi.

Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendi

İSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının kısmen kontrol altına alındığı görülüyor.

Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendi

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
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Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
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