Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendi
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Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendiİSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendi
İSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangınındaki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının kısmen kontrol altına alındığı görülüyor.
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