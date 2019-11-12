Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

7 saat önce

Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Mahallesi'nde, asfalt kesme testereleri üretilen bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, yangın nedeniyle hasarın oluştuğu fabrikanın bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ve yaralanma olmadığını kaydetti.

Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:19 Kaynak: AA
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