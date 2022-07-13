Son dakika haber! Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

13.07.2022 14:14

Son dakika gündem haberine göre Tuzla'da, bir fabrikanın bodrum katındaki deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla'da, bir fabrikanın bodrum katındaki deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi'nde, kauçuk fabrikasının bodrum katında bulunan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikanın havalandırma sistemine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü fabrikadaki yangın hasara yol açtı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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