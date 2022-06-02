Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Tuzla'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayla Mahallesi Rüya Sokak'taki alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, Tuzla, Pendik ve Kartal itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın, fabrikada hasara yol açtı.