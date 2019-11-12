TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1)
6 saat önce
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Görüntü dökümü:
--------------
-Olay yeri
-Havadan görüntüler
- Çalışkanistanbul
Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti