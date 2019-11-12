Son Dakika Haberleri: TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1)
Son Dakika Güncel TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1) - Son Dakika

TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1)

6 saat önce

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı.

TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1), System.String[]

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Olay yeri

-Havadan görüntüler


- Çalışkanistanbul
İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:16:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]