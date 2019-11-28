Son Dakika Haberleri: TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1)
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TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1)

6 saat önce

TUZLA'da bulunan fabrikada yangın çıktı.

TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1), System.String[]
TUZLA'da bulunan fabrikada yangın çıktı.

Tuzla, Tepeören Mahallesi, Özvatan Caddesi'nde bulunan fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken,  itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


- İstanbul
Özvatan, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
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