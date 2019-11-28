Tuzla'da fabrikada yangın (1)
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TUZLA'da bulunan fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
TUZLA'da bulunan fabrikada yangın çıktı.
Tuzla, Tepeören Mahallesi, Özvatan Caddesi'nde bulunan fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
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