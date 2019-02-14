Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Fabrikada Yangın

Tuzla'da Fabrikada Yangın

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL-DHATuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bulunan iki katlı bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tuzla'da Fabrikada Yangın, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL-DHA

Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bulunan iki katlı bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin su ve köpük sıkarak müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 07.15 sıralarında Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi 11. Caddede meydana geldi. 2 katlı fabrikanın üst katından çıkan dumanları görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri su ve köpük sıkarak yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-İtfaiyenin yerden ve merdiven aracılığıyla müdahalesi

-Köpük ile müdahale

-Fabrikanın  içinden görüntü

- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Bir çalışan ile röp

-Bidon içindeki kimyasal maddelerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:25 Kaynak: DHA

Tuzla, 3. Sayfa
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