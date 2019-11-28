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Tuzla'da fabrikada yangın

6 saat önce

TUZLA'da bulunan fabrikada yangın çıktı.

TUZLA'da bulunan fabrikada yangın çıktı.

Tuzla, Tepeören Mahallesi, Özvatan Caddesi'nde bulunan fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Tuzla'da fabrikada yangın

Özvatan, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
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