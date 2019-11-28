Tuzla'da fabrikada yangın
7 saat önce
TUZLA'da maden cevheri işleyen fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:34 Kaynak: DHA
TUZLA'da maden cevheri işleyen fabrikada yangın çıktı.
Tuzla, Tepeören Mahallesi, Özvatan Caddesi'nde bulunan ve maden cevherinin işlendiği öğrenilen fabrikada saat 10.30 sıralarında makine ve elektrik sisteminin bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.
- İstanbul
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