Son Dakika Haberleri: TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (2)
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TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (2)

6 saat önce

Tuzla'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı.

TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (2), System.String[]

Tuzla'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken bazıları ise belediye otobüsleri ile götürülüyor. Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Havadan görüntüler


- Çalışkanistanbul
Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:02 Kaynak: DHA
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