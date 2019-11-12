Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrikada yangın (2)
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Tuzla'da fabrikada yangın (2)

6 saat önce

TUZLA'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Tuzla'da fabrikada yangın (2), System.String[]

TUZLA'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken bazıları ise belediye otobüsleri ile götürülüyor. Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:03 Kaynak: DHA
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