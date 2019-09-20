Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrikadan akan köpüklü su...
Son Dakika Güncel Haber

Tuzla'da fabrikadan akan köpüklü su...

17 dakika önce

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, DHA- KİMYA Mühendisi Cemal Kozacı, Tuzla'daki fabrikadan yağmurla birlikte yola akan sarı ve köpüklü suyla ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de...

Tuzla'da fabrikadan akan köpüklü su..., System.String[]

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, DHA- KİMYA Mühendisi Cemal Kozacı, Tuzla'daki fabrikadan yağmurla birlikte yola akan sarı ve köpüklü suyla ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde" dedi.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimyasal fabrikasının yanmasının ardından etkileri devam ediyor. Kimyasal madde üretimi yapması sebebiyle yangında gökyüzüne kimyasal dumanlar yükseldi. Kimya Mühendisi ve Yangın Güvenliği Uzmanı Cemal Kozacı, "Ciddi bir olayla karşı karşıyayız" diye konuştu.


"YAĞMURLA BİRLİKTE HİDROJEN SİYANÜR YAĞIYOR"
Cemal Kozacı, yağmurla birlikte fabrika çevresinde görülen sarı beyaz köpükle ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde. Bu maddeler siyanürlü bileşikler. Şu anda yağmurla birlikte yağan madde hidrojen siyanürdür bu kesin. Bunlar atmosfere çıktı ama hangi konsantrasyonda olduklarını ben ölçüm yapmadığım için bilemiyorum. Bunun yoğunluğunu yetkililer ölçecek" şeklinde konuştu.


"ATIK TESİSLERİNE GÖTÜRÜLMELİ"
Kozacı, "Oradaki bütün ağaçlar bu yangından etkilendi. Civardaki arabaların eşyaların temizlenmesi lazım. Ayrıca bu işle ilgilenen ekiplerini de koruyucu ekipmanlarının da tam olması lazım. Temizlenen kimyasal maddeler sıvı veya katı olsun kanalizasyona atılmaz. Bir yerde toplanır, kamyonlarla özel tehlikeli atık yok etme tesislerine götürülür. İzmit'te böyle bir tesis var"  ifadesini kullandı


Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı
İmamoğlu'ndan "kimyasal yağış" iddialarına açıklama: Yangının negatif bir tesiri olmayacak İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan dolandırıcılık uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 21:09:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrikadan akan köpüklü su...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]