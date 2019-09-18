Son Dakika Haberleri: Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi
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Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi

57 dakika önce

Tuzla'da yangının kontrol altına alındığı fabrikadan yeniden alevler yükseldi.

Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi, System.String[]

Tuzla'da yangının kontrol altına alındığı fabrikadan yeniden alevler yükseldi.

Tuzla'da yanan fabrikada patlamanın ardından alevler kontrol altına alınmıştı. Ancak patlamadan bir süre sonra fabrikadan yeniden alevler yükseldi. Güvenlik görevlileri alevlerin yükselmesinin ardından emniyet şeridini genişletti.

(Mustafa Biçer - Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)

Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
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Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
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