Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi
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Tuzla'da yangının kontrol altına alındığı fabrikadan yeniden alevler yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
Tuzla'da yangının kontrol altına alındığı fabrikadan yeniden alevler yükseldi.
Tuzla'da yanan fabrikada patlamanın ardından alevler kontrol altına alınmıştı. Ancak patlamadan bir süre sonra fabrikadan yeniden alevler yükseldi. Güvenlik görevlileri alevlerin yükselmesinin ardından emniyet şeridini genişletti.
(Mustafa Biçer - Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)
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