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Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi

41 dakika önce

Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldiİSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangını kontrol altına alındı derken, alevler yeniden yükseldi.

Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi

İSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangını kontrol altına alındı derken, alevler yeniden yükseldi.

Tuzla'da fabrikada yangında patlamanın ardından kontrol altına alınmıştı. Ancak patlamadan bir süre sonra fabrikadan yeniden alevler yükseldi. Güvenlik görevlileri emniyet şeridinin alevlerin yükselmesinin ardından daha da genişletti.

Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:14 Kaynak: İHA
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Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
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