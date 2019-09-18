Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi
41 dakika önce
Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldiİSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangını kontrol altına alındı derken, alevler yeniden yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:14 Kaynak: İHA
Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi
İSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangını kontrol altına alındı derken, alevler yeniden yükseldi.
Tuzla'da fabrikada yangında patlamanın ardından kontrol altına alınmıştı. Ancak patlamadan bir süre sonra fabrikadan yeniden alevler yükseldi. Güvenlik görevlileri emniyet şeridinin alevlerin yükselmesinin ardından daha da genişletti.
Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı 2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı