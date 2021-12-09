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Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

09.12.2021 10:37
Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Tuzla'da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Tuzla'da bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaat halindeki 2 katlı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, İnşaat, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tuzla'da fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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